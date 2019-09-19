Все четверо российских пограничников, пострадавших при нападении северокорейских рыбаков в Японском море, госпитализированы, их состояние стабильное, сообщил РИА Новости представитель дальневосточного управления СК на транспорте.
"Все четверо госпитализированы, один с огнестрельным сквозным ранением. Двое прооперированы. Состояние стабильное", — сказал собеседник.
Четверо военнослужащих пограничного управления ФСБ по Приморскому краю получили ранения при нападении экипажа северокорейской шхуны в Японском море. Сообщалось, что пограничники в четверг приведут в приморский порт Находка задержанные северокорейские лодки. Возбуждено уголовное дело, задержаны две рыболовные шхуны, 11 мотоботов, а также 161 гражданин КНДР. Среди иностранцев есть пострадавшие, которым оказана необходимая помощь.