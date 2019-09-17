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На российских школьников обрушился потолок во время уроков 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
В одной из школ Таганрога Ростовской области на учеников обрушилась часть потолка во время урока, сообщает «Регион online». Видио инцидента опубликовано на YouTube.
Инцидент произошел 17 сентября в гимназии имени А. П. Чехова во время урока физики в 11 классе. По данным городской администрации, обрушилась отделка потолка площадью около двух квадратных метров.
Часть потолка упала прямо на парты. Подростков вывели из класса, кабинет закрыли. По информации издания, в результате инцидента никто не пострадал. Потолок отремонтируют в ближайшие два дня.
Ранее в недавно построенном корпусе пермской школы №59 ученикам запретили снимать очередное обрушение потолка, в противном случае пообещав оштрафовать их на пять тысяч рублей. «Запрет на съемку в учебном заведении не связан со штрафами, но обоснован нормами права, касающимися персональных данных», — сказали в департаменте образования Перми.
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Происшествия , Видео , Ростовская Область , Таганрог
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