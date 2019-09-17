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Обвиняемый в шпионаже Уилан заявил, что его подставили 

Газета.Ru 2 часа назад
Обвиняемый в шпионаже Уилан сделал заявление
Фото: РИА Новости
Обвиняемый в шпионаже в России в пользу США Пол Уилан заявил, что его подставили. Об этом сообщает "Интерфакс".
По его словам, флешка с секретными данными, из-за которых его обвиняют в шпионаже в России, была ему подброшена.
"Я не совершал преступления. Я сходил в Кремль утром на экскурсию. Вернулся, чтобы переодеться для свадьбы. Человек пришел ко мне в номер, положил мне что-то в карман, после чего меня задержали", — сказал Уилан.
Он подчеркнул, что ему неизвестно, были ли на флешке, которую ему подкинули, секретные данные или нет.
Ранее сообщалось, что завершено расследование дела Пола Уилана.
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