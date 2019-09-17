Двое сотрудников Росгвардии попали под колёса бронетранспортёра на ведомственных учениях в Смоленской области, сообщает ТАСС. Один из них погиб, второй госпитализирован.
По данным агентства, инцидент произошёл на территории населённого пункта Жерновка. Обстоятельства трагедии не разглашаются. Факт происшествия подтвердили в военном следственном отделе СК по Смоленскому гарнизону и в управлении Росгвардии.
«По факту травм, полученных на занятии под Смоленском двумя военнослужащими, один из которых скончался, командование Центрального округа войск национальной гвардии РФ проводит служебную проверку», — отметил собеседник агентства в Росгвардии.
«Смоленская народная газета» со ссылкой на источник сообщает, что ЧП произошло по случайному стечению обстоятельств.
«За ребятами ехал БТР. Одна из мин неожиданно взорвалась, образовалась дымовая завеса, которая и помешала водителю БТР увидеть впереди идущих саперов», — цитирует издание слова собеседника.
Источник ТАСС в медицинских кругах уточнил, что второй пострадавший отделался лёгкими травмами.