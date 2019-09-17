Два росгвардейца стали жертвами БТР

Двое сотрудников Росгвардии попали под колёса бронетранспортёра на ведомственных учениях в Смоленской области , сообщает ТАСС. Один из них погиб, второй госпитализирован.

По данным агентства, инцидент произошёл на территории населённого пункта Жерновка. Обстоятельства трагедии не разглашаются. Факт происшествия подтвердили в военном следственном отделе СК по Смоленскому гарнизону и в управлении Росгвардии.

«По факту травм, полученных на занятии под Смоленском двумя военнослужащими, один из которых скончался, командование Центрального округа войск национальной гвардии РФ проводит служебную проверку», — отметил собеседник агентства в Росгвардии.

«Смоленская народная газета» со ссылкой на источник сообщает, что ЧП произошло по случайному стечению обстоятельств.

«За ребятами ехал БТР. Одна из мин неожиданно взорвалась, образовалась дымовая завеса, которая и помешала водителю БТР увидеть впереди идущих саперов», — цитирует издание слова собеседника.

Источник ТАСС в медицинских кругах уточнил, что второй пострадавший отделался лёгкими травмами.