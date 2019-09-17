Роковое падение россиян в Турции попало на видео

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Момент падения двух российских туристов с парашюта в Турции попал на видео 

Новая Кубань + ещё 2 5 часов назад
В минувшую субботу, 14 сентября, на турецком курорте произошло очередное ЧП с участием туристов из России. Отдыхающие катались на водном парашюте. В какой-то момент трос, соединяющий парашют с катером, порвался и туристов порывами ветра стало относить на берег.
Парашют с двумя россиянами оторвался от катера в Турции
В Сети появилось видео, на котором видно, как парашют несет отдыхающих мимо пальм, и затем они падают на землю. Очевидцы бросаются им на помощь.
В результате происшествия мать с сыном получили серьезные травмы. Позже юноша скончался в одной из клиник Антальи.
Ранее "Новая Кубань" сообщала о нескольких трагических инцидентах с участием россиян на отдыхе в Турции.
Пользователи Сети утверждают, что нашли в соли стекло
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Комментарии1
Происшествия , Видео , Несчастные случаи , Турция
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