Роковое падение россиян в Турции попало на видео

Момент падения двух российских туристов с парашюта в Турции попал на видео

В минувшую субботу, 14 сентября, на турецком курорте произошло очередное ЧП с участием туристов из России . Отдыхающие катались на водном парашюте. В какой-то момент трос, соединяющий парашют с катером, порвался и туристов порывами ветра стало относить на берег.

В Сети появилось видео, на котором видно, как парашют несет отдыхающих мимо пальм, и затем они падают на землю. Очевидцы бросаются им на помощь.

В результате происшествия мать с сыном получили серьезные травмы. Позже юноша скончался в одной из клиник Антальи.

Ранее "Новая Кубань" сообщала о нескольких трагических инцидентах с участием россиян на отдыхе в Турции.