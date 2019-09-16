12 человек пострадали из-за взрыва фейерверков в Мексике

В мексиканском городе Халапа (штат Веракрус) во время празднования Дня независимости 12 человек получили ожоги различной степени в результате внештатного взрыва пиротехнических изделий. Об этом сообщает Informador.

Как отмечается, 10 пострадавшим была оказана медицинская помощь прямо на месте происшествия, двоих госпитализировали в местную больницу. Известно также, что еще у одного участника мероприятия произошел сердечный приступ.

Ранее сообщалось, что парад ко Дню труда в штате Нью-Джерси отменили после обнаружения взрывчатки.