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12 человек пострадали из-за взрыва фейерверков в Мексике 

Газета.Ru + ещё 1 47 минут назад
12 человек пострадали из-за взрыва фейерверков в Мексике
Фото: depositphotos.com
В мексиканском городе Халапа (штат Веракрус) во время празднования Дня независимости 12 человек получили ожоги различной степени в результате внештатного взрыва пиротехнических изделий. Об этом сообщает Informador.
Как отмечается, 10 пострадавшим была оказана медицинская помощь прямо на месте происшествия, двоих госпитализировали в местную больницу. Известно также, что еще у одного участника мероприятия произошел сердечный приступ.
Ранее сообщалось, что парад ко Дню труда в штате Нью-Джерси отменили после обнаружения взрывчатки.
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Происшествия , В мире , Латинская Америка , Мексика
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