Названы самые дорогие уголовные дела России

С начала года в России более десятка предпринимателей стали фигурантами уголовных дел. Издание The Bell составило рейтинг бизнесменов по сумме претензий.

Также в рейтинге оказались основатель нефтегазовой компании «Но