Названы самые дорогие уголовные дела России 

С начала года в России более десятка предпринимателей стали фигурантами уголовных дел. Издание The Bell составило рейтинг бизнесменов по сумме претензий.
В частности, в рейтинг вошел бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, которого обвинили в растрате. Причиненный им ущерб оценивается в 283 миллиарда рублей. Также среди участников списка Дмитрий и Алексей Ананьевы, обвиняемые в мошенничестве: размер причиненного ущерба оценивается в 282 миллиарда рублей. Третье место в списке досталось меценату Борису Минцу (572 миллиона долларов).
Также в рейтинге оказались основатель нефтегазовой компании «Но