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Останки 20 человек обнаружены рядом с ТРЦ под Краснодаром 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 1 час назад
Останки 20 человек нашли под Краснодаром
Фото: РИА Новости
Местные жители обнаружили останки порядка 20 человек в районе торгово-развлекательного центра под Краснодаром.
По информации источника в правоохранительных органах, житель Новой Адыгеи купил землю для своего участка в районе ТРЦ «Мега». После того, как привезенную землю высыпали на участке, в ней обнаружили старые останки людей, передает «Кубань ТВ».
Останки найденных людей, вероятно, относятся к неизвестному братскому захоронению времен Великой Отечественной войны. Более точную информацию должны дать правоохранители и специалисты.
Представитель СУ СК России по Краснодарскому краю сообщил РИА «Новости», что грунт с останками был взят в Краснодарском крае, однако обнаружены они были уже в Адыгее, поэтому проверкой занимаются ведомства республики.
Ранее в районе поселка Зимино в Ленинградской области было обнаружено захоронение 69 солдат и офицеров, которые погибли 1940 году во время советско-финской войны.
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Происшествия , СКР , РИА Новости , Краснодар , Республика Адыгея
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