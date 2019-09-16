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В США полицейские застрелили вооруженного мужчину рядом со школой 

РИА Новости 1 час назад
В США вооруженного мужчину застрелили у школы
Фото: AP Photo / Eric Gay
Полицейские в городе Хьюстон (штат Техас) в понедельник утром застрелили вооруженного мужчину, который находился рядом со зданием начальной школы, сообщил шеф полиции Арт Асеведо.
Выступая перед журналистами, Асеведо сообщил, что в полицию поступил сигнал о том, что рядом со школой находится афроамериканец в возрасте 30-40 лет, который "носил огнестрельное оружие в угрожающей манере". Через минуту после звонка стражи порядка прибыли на место.
"Подозреваемый не выполнял указания и попытался перебежать улицу от автомойки в сторону начальной школы… Затем подозреваемый выстрелил в сторону офицеров (полиции), которые, к счастью, не пострадали", — рассказал Асеведо журналистам.
По его словам, полицейские открыли ответный огонь, мужчина был ранен. Ему пытались оказать первую помощь, но прибывшие медики констатировали его смерть.
Все это время ученики и учителя школы Valley West оставались внутри здания в целях безопасности.
В США, где разрешена покупка оружия, регулярно происходят случаи стрельбы в общественных местах, в том числе в школах. Так, по данным портала Mass Shooting Tracker, только в августе этого года в результате "массовой стрельбы" погибли 94 и были ранены 292 человека.
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Происшествия , США
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