Унесенный на парашюте россиянин погиб в Турции

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Россиянин умер после несчастного случая во время парасейлинга в Турции 

News.ru 28 минут назад
Гражданин России Марк Митрофанов скончался в турецкой больнице вечером 15 августа после ЧП во время парасейлинга.
Около 17:30 14 сентября молодого человека сильным ветром отбросило на пальмовые деревья после обрыва каната, соединяющего парашют с катером. В крайне тяжёлом состоянии он был госпитализирован. Спасти его врачам не удалось, сообщает Milliyet.
В результате несчастного случая пострадала и россиянка, которая была выписана из больницы после лечения. По факту инцидента с туристами из РФ были арестованы два человека.
Сотрудники правоохранительных органов занимаются изучением обстоятельств случившегося, писал News.ru.
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Происшествия , Видео , МВД , Газета Milliyet , Турция
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