Унесенный на парашюте россиянин погиб в Турции

Россиянин умер после несчастного случая во время парасейлинга в Турции

Гражданин России Марк Митрофанов скончался в турецкой больнице вечером 15 августа после ЧП во время парасейлинга.

Около 17:30 14 сентября молодого человека сильным ветром отбросило на пальмовые деревья после обрыва каната, соединяющего парашют с катером. В крайне тяжёлом состоянии он был госпитализирован. Спасти его врачам не удалось, сообщает Milliyet.

В результате несчастного случая пострадала и россиянка, которая была выписана из больницы после лечения. По факту инцидента с туристами из РФ были арестованы два человека.