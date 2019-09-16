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В Волгограде на нескольких гектарах загорелась сухая трава 

РИА Новости 1 час назад
В Волгограде на нескольких гектарах загорелась сухая трава
Фото: РИА Новости
Пожар сухой травы распространился на несколько гектаров в Волгограде, угрозы жилым домам нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.
По информации ведомства, сообщение о возгорании сухой травы в поселке Ангарский в Волгограде поступило около 14.00 по местному времени (13.00 мск).
"Площадь пожара составляет несколько гектаров, угрозы жилым домам нет. Справиться с огнем мешают порывы ветра, ситуацию мониторят беспилотные летательные аппараты", — сообщили РИА Новости в ГУ МЧС.
По словам собеседника агентства, с огнем борются около 10 пожарных расчетов, сил и средств для тушения достаточно.
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Происшествия , Пожары , МЧС , РИА Новости , Волгоград , Волгоградская Область
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