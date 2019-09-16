В Волгограде на нескольких гектарах загорелась сухая трава

По информации ведомства, сообщение о возгорании сухой травы в поселке Ангарский в Волгограде поступило около 14.00 по местному времени (13.00 мск).

"Площадь пожара составляет несколько гектаров, угрозы жилым домам нет. Справиться с огнем мешают порывы ветра, ситуацию мониторят беспилотные летательные аппараты", — сообщили РИА Новости в ГУ МЧС.

По словам собеседника агентства, с огнем борются около 10 пожарных расчетов, сил и средств для тушения достаточно.