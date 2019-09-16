Мужчина сбросил с балкона плачущего внука любовницы

Пьяный мужчина сбросил с балкона плачущего внука своей любовницы

Твери потенциальный дедушка не смог вынести плача внука своей возлюбленной и избавился от младенца, сбросив его с балкона четвертого этажа, сообщили в региональном СКР . Тишиной он наслаждался недолго — вскоре под окнами выли сирены, а тьму разрезали лучи мигалок.

ЧП произошло поздним вечером 14 сентября, когда 47-летний мужчина навестил свою пассию. К его огорчению, возлюбленная был не одна — компанию ей составлял новорожденный внук, которого незадолго до этого привезла мать, а сама отправилась по своим делам.

Младенец демонстрировал родственникам "вокальные" способности, успокоить его не получалось. Тогда раздосадованный мужчина схватил ребенка, вынес на балкон и сбросил вниз. Малыш выжил, но был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Подозреваемого задержали, ему грозит до 10 лет лишения свободы.