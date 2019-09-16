Россияне сказали, что думают о борьбе с насилием над детьми в России

Аналитическая служба Рамблера пригласила россиян поучаствовать в новом опросе.

Вопрос им был задан следующий: «Как считаете, в России принимаются все меры по борьбе с педофилами?».

87% респондентов считают, что меры принимаются не все. Они утверждают, что с каждым годом такие случаи происходят все чаще и чаще.

9% опрошенных очень плохо знакомы со сведениями и статистикой, поэтому ничего не могут сказать по этому поводу.

4% россиян уверены в том, что принимаются меры как раз таки все, а единичные случае — не показатель.

В опросе приняли участие 5 182 человека.

Жителя Железногорска приговорили к 23 годам колонии строгого режима за похищение, изнасилование и убийство семилетнего мальчика. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

По версии следствия, 23 октября 2018 года ученик возвращался из школы. В лифте его дома с ним ехал 39-летний Виталий Пащевский. Он предложил ребенку зайти к нему в квартиру, так как хотел показать «нечто интересное», пишет «Life».