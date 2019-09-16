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Следователь по делу дознавательницы внезапно уволился 

Рамблер 1 час назад
Следователь по делу дознавательницы внезапно уволился
Фото: соцсети
Сотрудник управления следственного комитета по Республике Башкортостан, который вёл дело об изнасиловании уфимской дознавательницы и передал его в суд, уволился, сообщают «Вести-Башкортостан», ссылаясь на данные источника в правоохранительных органах. Обстоятельства увольнения неизвестны, в ведомстве информацию официально не подтверждают.
Ранее местные СМИ сообщили, что экс-дознавательница уфимской полиции, которая обвинила своих руководителей в изнасиловании, намерена увеличить сумму исковых требований к подсудимым в качестве компенсации морального вреда до 300 миллионов рублей. Девушка решила изменить требования после того, как ей стали задавать «неудобные вопросы».
Примечательно, что в августе потерпевшая заявляла о том, что планирует взыскать с подсудимых 100 миллионов рублей, а в январе девушка требовала с них 30 миллионов.
По словам журналистов, зачастую потерпевшая ведёт себя на закрытых судебных заседаниях несдержанно. «Московский комсомолец» отмечал, что девушка не раз срывалась, плакала, когда судья или адвокаты просили её повторить показания. При этом участники процесса требуют от неё вспомнить все интимные подробности произошедшего. Отвечая на вопросы, потерпевшая старается не смотреть никому в глаза и часто что-то читает в телефоне.
Год назад дознавательница отдела МВД по Уфимскому району Башкирии обвинила в насилии начальника отдела МВД по Уфимскому району Эдуарда Матвеева, главу миграционного отдела МВД по Уфимскому району Павла Яромчука и начальника отдела МВД по Кармаскалинскому району Салавата Галиева.
Все четверо были уволены из органов внутренних дел, было возбуждено уголовное дело. C августа в Кировском райсуде Уфы проходит его рассмотрение.
Просто попробуйте: в Швеции заговорили о людоедстве
Комментарии
Происшествия , Эдуард Матвеев , Павел Яромчук , СКР , МВД , Московский комсомолец , Башкортостан
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