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Похищенного родственниками россиянина нашли в лесу в маске Гая Фокса 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Похищенного россиянина нашли в лесу в маске Гая Фокса
Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»
В Подмосковье сотрудники правоохранительных органов задержали четверых мужчин, подозреваемых в похищении человека и вымогательстве денег за его освобождение. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).
По данным следствия, 14 сентября, находясь возле одного из домов в селе Жаворонки (Одинцовский район) и угрожая ножом, они насильно посадили 30-летнего потерпевшего в багажник. Затем мужчины отвезли его в лесной массив, расположенный в пределах Москвы, и потребовали 500 тысяч рублей.
На следующий день патрулирующие территорию полицейские обнаружили автомобиль, в котором находился потерпевший. Рядом стояла еще одна машина, в которой сидели четверо подозреваемых в возрасте от 26 до 37 лет.
В настоящее время решается вопрос об избрании для них меры пресечения.
Согласно информации телеканала «360», похитители заклеили потерпевшему жителю Одинцово рот, а на лицо надели маску Гая Фокса, также известную как маска Анонимуса. Кроме того, у жертвы обнаружили кровоподтеки, ссадины головы, шеи и грудной клетки, а также резаные раны кистей рук.
Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, все участники инцидента — родственники, приезжие из стран бывшего СССР. Сам организатор преступления является двоюродным братом потерпевшего. При задержании у них нашли оружие, неотличимое от пистолета Макарова. Ранее двое похитителей были судимы за разбой в составе организованной преступной группы.
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Происшествия , Криминал , Anonymous , МВД , Московская область
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