Похищенного россиянина нашли в лесу в маске Гая Фокса

Похищенного родственниками россиянина нашли в лесу в маске Гая Фокса

Подмосковье сотрудники правоохранительных органов задержали четверых мужчин, подозреваемых в похищении человека и вымогательстве денег за его освобождение. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 14 сентября, находясь возле одного из домов в селе Жаворонки (Одинцовский район) и угрожая ножом, они насильно посадили 30-летнего потерпевшего в багажник. Затем мужчины отвезли его в лесной массив, расположенный в пределах Москвы, и потребовали 500 тысяч рублей.

На следующий день патрулирующие территорию полицейские обнаружили автомобиль, в котором находился потерпевший. Рядом стояла еще одна машина, в которой сидели четверо подозреваемых в возрасте от 26 до 37 лет.

В настоящее время решается вопрос об избрании для них меры пресечения.

Согласно информации телеканала «360», похитители заклеили потерпевшему жителю Одинцово рот, а на лицо надели маску Гая Фокса, также известную как маска Анонимуса . Кроме того, у жертвы обнаружили кровоподтеки, ссадины головы, шеи и грудной клетки, а также резаные раны кистей рук.

Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, все участники инцидента — родственники, приезжие из стран бывшего СССР. Сам организатор преступления является двоюродным братом потерпевшего. При задержании у них нашли оружие, неотличимое от пистолета Макарова. Ранее двое похитителей были судимы за разбой в составе организованной преступной группы.