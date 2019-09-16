Суд решил судьбу Устинова

Суд признал виновным напавшего на бойца ОМОН в ходе акции в Москве 3 августа

Тверской суд признал бывшего росгвардейца Павла Устинова виновным в применении насилия к бойцу ОМОН в ходе несанкционированной акции 3 августа в Москве , передает ТАСС.

"Подсудимый Устинов виновен в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, опасного для его здоровья)", — заключил судья Алексей Криворучко.

Прокурор просила приговорить его к шести годам заключения. Подсудимый не признал вину.

По словам Устинова, он не причинял вред бойцу ОМОН и на акции оказался случайно. Мужчина добавил, что у него в тот день в месте проведения акции была назначена встреча на счет работы. По версии следствия же, при задержании он оказывал активное сопротивление сотруднику Росгвардии и вывихнул ему плечо.

В субботу, 10 августа, 20 тысяч человек приняли участие в согласованной акции на проспекте Академика Сахарова. После ее окончания некоторые участники устроили незаконное шествие по центру столицы, сотрудники полиции и Росгвардии задержали 136 человек.

Предыдущие митинги прошли 27 июля и 3 августа, мероприятия были несогласованными. По итогам митингов задержали более 1,6 тысячи человек.