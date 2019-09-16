Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд признал виновным напавшего на бойца ОМОН в ходе акции в Москве 3 августа 

Москва24 + ещё 9 44 минуты назад
Суд решил судьбу Устинова
Фото: соцсети
Тверской суд признал бывшего росгвардейца Павла Устинова виновным в применении насилия к бойцу ОМОН в ходе несанкционированной акции 3 августа в Москве, передает ТАСС.
"Подсудимый Устинов виновен в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, опасного для его здоровья)", — заключил судья Алексей Криворучко.
Прокурор просила приговорить его к шести годам заключения. Подсудимый не признал вину.
По словам Устинова, он не причинял вред бойцу ОМОН и на акции оказался случайно. Мужчина добавил, что у него в тот день в месте проведения акции была назначена встреча на счет работы. По версии следствия же, при задержании он оказывал активное сопротивление сотруднику Росгвардии и вывихнул ему плечо.
В субботу, 10 августа, 20 тысяч человек приняли участие в согласованной акции на проспекте Академика Сахарова. После ее окончания некоторые участники устроили незаконное шествие по центру столицы, сотрудники полиции и Росгвардии задержали 136 человек.
Предыдущие митинги прошли 27 июля и 3 августа, мероприятия были несогласованными. По итогам митингов задержали более 1,6 тысячи человек.
Просто попробуйте: в Швеции заговорили о людоедстве
Москва24: последние новости
Парашют с двумя россиянами оторвался от катера в Турции Парашют с двумя россиянами оторвался от катера в Турции Сотрудника Росгвардии убили за замечание о курении на Сахалине Сотрудника Росгвардии убили за замечание о курении на Сахалине Самолет Як-42 совершил экстренную посадку в Красноярске Самолет Як-42 совершил экстренную посадку в Красноярске
Комментарии
Происшествия , Алексей Криворучко , Росгвардия , ИТАР-ТАСС , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: как Москва «объединится» с Минском
Пока вы спали: как Москва «объединится» с Минском16
Россия ждет провокации с Запада из-за Белоруссии
Россия ждет провокации с Запада из-за Белоруссии28
«Путин все это видел и был рассержен»
«Путин все это видел и был рассержен»331
Миллионы и квартира: кому досталось наследство Началовой
Миллионы и квартира: кому досталось наследство Началовой1
Родители мужа Собчак покинули свадьбу после ее танца
Родители мужа Собчак покинули свадьбу после ее танца387
Видео
Почему в самолетах не выдают парашют
03:42
Почему в самолетах не выдают парашют
Наука и техника
Собчак продемонстрировала подарки
00:47
Собчак продемонстрировала подарки
Шоу-бизнес
Врачи отговаривали Заворотнюк делать ЭКО
02:19
Врачи отговаривали Заворотнюк делать ЭКО
Шоу-бизнес
Российский олигарх поспорил с Путиным
06:16
Российский олигарх поспорил с Путиным
Политика
Врач прокомментировал отключение Заворотнюк от ИТ
02:15
Врач прокомментировал отключение Заворотнюк от ИТ
Шоу-бизнес
На Россию надвигается «барическая пила»
00:33
На Россию надвигается «барическая пила»
Погода Общество
Украине предложили «достойный конец»
02:30
Украине предложили «достойный конец»
Политика Украина
Киев потратит миллиарды долларов на оборону
02:53
Киев потратит миллиарды долларов на оборону
Армия В мире
«Что-то сломано». С Як-42 случилось ЧП
00:26
«Что-то сломано». С Як-42 случилось ЧП
Происшествия
Россия поставила Турции вторую батарею С-400
00:20
Россия поставила Турции вторую батарею С-400
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение