В Башкирии мальчик неделю провел с трупом матери

В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери

городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

По информации ведомства, ребенок сильно истощен. В настоящее время он находится в больнице, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

О причинах смерти женщины не сообщается.

Отмечается, что следователи выясняют все детали случившегося.

Ранее сообщалось, что мужчина выбросил плакавшего внука подруги с балкона в Твери.