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В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери 

Газета.Ru + ещё 12 2 часа назад
В Башкирии мальчик неделю провел с трупом матери
Фото: Pixabay.com
В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
По информации ведомства, ребенок сильно истощен. В настоящее время он находится в больнице, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.
О причинах смерти женщины не сообщается.
Отмечается, что следователи выясняют все детали случившегося.
Ранее сообщалось, что мужчина выбросил плакавшего внука подруги с балкона в Твери.
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