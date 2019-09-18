Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умерла заведующая военным складом под Ачинском 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Умерла заведующая военным складом под Ачинском
Фото: РИА Новости
Заведующая военным складом в деревне Каменке (Ачинский район, Красноярский край), где в августе этого года произошли взрывы боеприпасов, скончалась, подтвердили ТАСС в региональном Минздраве.
По сообщению местных СМИ, женщина умерла от баротравмы, полученной при взрыве боеприпасов на складе.
"Да, факт смерти есть. Женщина имела заболевание, лечилась", — сказал представитель ведомства. Факт баротравмы в Минздраве не стали подтверждать или опровергать, уточнив, что причину смерти должна установить экспертиза.
Взрывы и пожар произошли на военном складе в Ачинском районе Красноярского края 5 августа, возгорание было ликвидировано 6 августа. Один человек погиб, 14 пострадали. Из населенных пунктов в радиусе 20 км от места происшествия были эвакуированы 16 тыс. человек. Повторные взрывы прогремели 9 августа, пострадали 25 человек. Работы по ликвидации последствий ЧП продолжаются.
В детских завтраках нашли токсины: чем они опасны
ТАСС: последние новости
Обе шхуны из КНДР, которые вели браконьерский промысел в Японском море, задержаны Обе шхуны из КНДР, которые вели браконьерский промысел в Японском море, задержаны В Кабардино-Балкарии ввели режим КТО В Кабардино-Балкарии ввели режим КТО Суд изъял имущество экс-главы Клинского района Подмосковья на 9 млрд рублей Суд изъял имущество экс-главы Клинского района Подмосковья на 9 млрд рублей
Происшествия , Пожар в Ачинске , Взрывы и катастрофы , Минздрав РФ , ИТАР-ТАСС , Ачинск , Красноярский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США привели войска в боевую готовность
США привели войска в боевую готовность702
Эстония пытается усилить себя Путиным
Эстония пытается усилить себя Путиным14
Считанные часы: модуль США готовится протаранить спутник РФ
Считанные часы: модуль США готовится протаранить спутник РФ112
Россия разработала ракету недостижимой дальности
Россия разработала ракету недостижимой дальности32
Муж Заворотнюк замечен в одной из клиник столицы
Муж Заворотнюк замечен в одной из клиник столицы11
Видео
Решена судьба чиновницы в «шоколаде»
01:40
Решена судьба чиновницы в «шоколаде»
Политика
Муж Заворотнюк замечен в одной из клиник столицы
00:29
Муж Заворотнюк замечен в одной из клиник столицы
Шоу-бизнес Другое
«Исход один»: поклонников Заворотнюк готовят к худшему
00:29
«Исход один»: поклонников Заворотнюк готовят к худшему
Шоу-бизнес
Нарусову шокировала свадьба Собчак
03:07
Нарусову шокировала свадьба Собчак
Шоу-бизнес
ФСБ задержала более 80 граждан КНДР в Японском море
00:36
ФСБ задержала более 80 граждан КНДР в Японском море
Политика Происшествия
Стал известен выбор европейцев в случае войны США и РФ
00:36
Стал известен выбор европейцев в случае войны США и РФ
В мире Армия
Путин высказался о «ремонте выборной системы»
06:16
Путин высказался о «ремонте выборной системы»
Политика
Киев объяснил выдачу РФ паспортов в ДНР и ЛНР
02:35
Киев объяснил выдачу РФ паспортов в ДНР и ЛНР
В мире Политика
Сценарий ядерной войны РФ и НАТО показали на видео
04:18
Сценарий ядерной войны РФ и НАТО показали на видео
Армия
Бондарчук и Андреева сыграют свадьбу в роскошном особняке
01:21
Бондарчук и Андреева сыграют свадьбу в роскошном особняке
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение