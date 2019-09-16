Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Житель Урала на поминках жены зарезал сноху, осужденную за убийство его сына 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 49 минут назад
Житель Урала на поминках жены зарезал сноху
Фото: ТАСС
Свердловский областной суд приговорил к шести годам колонии жителя Невьянска, который на поминках жены убил двоих родственников, просивших у него денег на поездку в Турцию, сообщили в областном суде.
Убийство произошло 15 декабря 2018 года, когда жительница Невьянска вместе с братом пришла в дом к 78-летнему свекру Эдуарду Гопфауфу в день поминок по его жене.
Во время застолья разгорелся конфликт после того, как хозяин квартиры отказал гостям в просьбе дать деньги на поездку в Турцию. Как отметили в суде, сноха была ранее судима за убийство его сына. В ходе драки пенсионер кухонным зарезал женщину и ее брата, после чего пришел в полицию с повинной, передает РИА «Новости».
Свою вину он признал частично, заявив, что действовал в пределах необходимой обороны. В суде защита доказала, что пенсионер первым был ранен в голову.
«Свердловский областной суд признал Гопфауфа виновным по ч. 1 ст.105 УК РФ (Убийство) и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сообщили в суде.
Напомним, в четверг в ходе конфликта мужчина застрелил 39-летнюю жену в одной из квартир в Хорошево-Мневниках в Москве.
Просто попробуйте: в Швеции заговорили о людоедстве
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Сотрудника Росгвардии убили на Сахалине за замечание курильщику Сотрудника Росгвардии убили на Сахалине за замечание курильщику Живущая на свалке 12-летняя девочка родила ребенка на Украине Живущая на свалке 12-летняя девочка родила ребенка на Украине Радикалы избили на участников гей-парада в Харькове Радикалы избили на участников гей-парада в Харькове
Комментарии1
Происшествия , ФСИН , РИА Новости , Невьянск , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Путин все это видел и был рассержен»
«Путин все это видел и был рассержен»322
Миллионы и квартира: кому досталось наследство Началовой
Миллионы и квартира: кому досталось наследство Началовой
Родители мужа Собчак покинули свадьбу после ее танца
Родители мужа Собчак покинули свадьбу после ее танца347
В России изменятся правила по уходу в отпуск
В России изменятся правила по уходу в отпуск42
Стрельба возле «Тимирязевской»: ранены два человека
Стрельба возле «Тимирязевской»: ранены два человека22
Видео
Почему в самолетах не выдают парашют
03:42
Почему в самолетах не выдают парашют
Наука и техника
Собчак продемонстрировала подарки
00:47
Собчак продемонстрировала подарки
Шоу-бизнес
Врачи отговаривали Заворотнюк делать ЭКО
02:19
Врачи отговаривали Заворотнюк делать ЭКО
Шоу-бизнес
Российский олигарх поспорил с Путиным
06:16
Российский олигарх поспорил с Путиным
Политика
Врач прокомментировал отключение Заворотнюк от ИТ
02:15
Врач прокомментировал отключение Заворотнюк от ИТ
Шоу-бизнес
На Россию надвигается «барическая пила»
00:33
На Россию надвигается «барическая пила»
Погода Общество
Украине предложили «достойный конец»
02:30
Украине предложили «достойный конец»
Политика Украина
Киев потратит миллиарды долларов на оборону
02:53
Киев потратит миллиарды долларов на оборону
Армия В мире
«Что-то сломано». С Як-42 случилось ЧП
00:26
«Что-то сломано». С Як-42 случилось ЧП
Происшествия
Россия поставила Турции вторую батарею С-400
00:20
Россия поставила Турции вторую батарею С-400
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение