Ураган «Умберто» идёт на Бермуды

Идущий по Атлантическому океану тропический шторм «Умберто» усилился до урагана и приближается к Бермудским островам

Максимальная скорость ветра урагана составляет на данный момент 120 км/ч, скорость движения природного явления — 4,8 км/ч, сейчас ураган находится в 1260 километрах от Бермудских островов и направляется в их сторону, передаёт Национальный центр США по слежению за ураганами.