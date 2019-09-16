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Ураган «Умберто» идёт на Бермуды 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Ураган «Умберто» идёт на Бермуды
Фото: Greg Lovett/ZUMAPRESS.com
Идущий по Атлантическому океану тропический шторм «Умберто» усилился до урагана и приближается к Бермудским островам.
Максимальная скорость ветра урагана составляет на данный момент 120 км/ч, скорость движения природного явления — 4,8 км/ч, сейчас ураган находится в 1260 километрах от Бермудских островов и направляется в их сторону, передаёт Национальный центр США по слежению за ураганами.
Как писал News.ru ранее, гольфист Тайгер Вудс и певец Джастин Тимберлейк создали фонд ONE Bahamas для сбора средств пострадавшим от урагана «Дориан» жителям Багамских островов.
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Происшествия , Погода , Джастин Тимберлейк , Бермуды
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