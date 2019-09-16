Росгвардейца убили за замечание

Инцидент имел место поздним вечером 13 сентября. В нерабочее время служащий Росгвардии в гражданской одежде сделал замечание за курение в общественном месте мужчине и его сожительнице. Мужчина по этой причине вступил в потасовку с росгвардейцем и нанес тому ножевые ранения. От них он скончался на месте.

В пресс-службе управления Следственного комитета по Сахалинской области агентству сообщили, что подозреваемый в совершении преступления был вскоре задержан полицией, оказавшись судимым 51-летним местным жителем.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего». Максимальная предусмотренная им санкция — лишение свободы на 15 лет с ограничением свободы на два года.

В настоящее время проводятся следственные действия и решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

Тем временем в беседе с РИА Новости в пресс-службе сахалинского управления Росгвардии уточнили, что правоохранителю было 23 года, а скончался он по пути в больницу, а ТАСС в Росгвардии рассказали, что тот получил по меньшей мере три удара ножом.