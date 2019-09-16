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Росгвардейца убили за замечание 

Рамблер + ещё 6 32 минуты назад
Росгвардейца убили за замечание
Фото: ТАСС
Южно-сахалинец зарезал росгвардейца за замечание о курении, рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе управления Росгвардии по Сахалинской области.
Инцидент имел место поздним вечером 13 сентября. В нерабочее время служащий Росгвардии в гражданской одежде сделал замечание за курение в общественном месте мужчине и его сожительнице. Мужчина по этой причине вступил в потасовку с росгвардейцем и нанес тому ножевые ранения. От них он скончался на месте.
В пресс-службе управления Следственного комитета по Сахалинской области агентству сообщили, что подозреваемый в совершении преступления был вскоре задержан полицией, оказавшись судимым 51-летним местным жителем.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего». Максимальная предусмотренная им санкция — лишение свободы на 15 лет с ограничением свободы на два года.
В настоящее время проводятся следственные действия и решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.
Тем временем в беседе с РИА Новости в пресс-службе сахалинского управления Росгвардии уточнили, что правоохранителю было 23 года, а скончался он по пути в больницу, а ТАСС в Росгвардии рассказали, что тот получил по меньшей мере три удара ножом.
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Комментарии
Происшествия , Криминал , Росгвардия , СКР , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Интерфакс
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