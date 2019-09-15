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Туриста смыло волной в море в Калиниградской области 

Газета.Ru 22 минуты назад
Туриста смыло волной в море под Калининградом
Фото: РИА Новости
В Калининградской области в городе Зеленоградске выясняются обстоятельства гибели иностранного туриста. Об этом сообщает РИА "Новости".
Отмчеается, что 49-летний турист прибыл из Латвии.
Во время прогулки его смыло волной в Балтийское море. Очевидцы сразу вызвали спасательные службы. Один из друзей попытался вытащить туриста из воды с помощью веревки, однако прибывшие медики констатировали смерть.
По факту гибели иностранного гражданина было организована доследственная проверка.
Ранее сообщалось, что огромная волна накрыла и искалечила туристку во время фотосессии на Бали.
Одиночество в мегаполисе
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Происшествия , Зеленоградск , Калининградская Область , Латвия
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