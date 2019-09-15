Названо количество жертв теракта в сирийском Эр-Раи

Жертвами теракта в сирийском городе Эр-Раи стали 12 человек, сообщили СМИ

По меньшей мере 12 человек погибли при теракте в городе Эр-Раи на севере Сирии , расположенном на границе с Турцией , сообщает в воскресенье агентство Anadolu cо ссылкой на местные источники.

Как сообщается, заминированный автомобиль взлетел на воздух у местной больницы. На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы. Ожидается, что число жертв может возрасти. В результате инцидента зданию больницы нанесен ущерб.

Эр-Раи находится под турецким контролем после операции "Щит Евфрата", проведенной в 2016 году ВС Турции против боевиков террористической группировки "Исламское государство*".

Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.

* запрещенная в России террористическая организация.