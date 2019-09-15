ЧП у границы Сирии и Турции: десятки жертв от взрыва

Около границы Сирии и Турции произошёл взрыв

В сирийском городе Чобанбей, который располагается около сирийско-турецкой границы, произошёл взрыв.

Об этом сообщает Anadolu.

Как указывает агентство со ссылкой на источники, в результате произошедшего погибли не менее 12 человек.

По имеющимся данным, взрыв произошёл в результате подрыва заминированного автомобиля, остановившегося около местной больницы.

На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы.

Ожидается, что число жертв может возрасти.

Ранее сообщалось, что в турецком городе Рейханлы на границе с Сирией произошла серия взрывов на оружейном складе.