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Около границы Сирии и Турции произошёл взрыв 

RT на русском 55 минут назад
ЧП у границы Сирии и Турции: десятки жертв от взрыва
Фото: RT на русском
В сирийском городе Чобанбей, который располагается около сирийско-турецкой границы, произошёл взрыв.
Об этом сообщает Anadolu.
Как указывает агентство со ссылкой на источники, в результате произошедшего погибли не менее 12 человек.
По имеющимся данным, взрыв произошёл в результате подрыва заминированного автомобиля, остановившегося около местной больницы.
На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы.
Ожидается, что число жертв может возрасти.
Ранее сообщалось, что в турецком городе Рейханлы на границе с Сирией произошла серия взрывов на оружейном складе.
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Происшествия , Сирия , Турция
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