В доме гинеколога нашли тысячи эмбрионов

США в доме умершего гинеколога Ульрика Клопфера нашли больше двух тысяч законсервированных человеческих эмбрионов. Офис местного шерифа сообщил, что полицейские нашли в доме 2246 останков плода, однако пока нет доказательств того, что врач проводил аборты на дому. Не исключено, что гинеколог просто собирал в своем жилище необычную коллекцию. Дело передано в офис коронера, сообщает AP.

Клопфер имел стаж более 40 лет и считался одним из лучших специалистов Индианы по абортам. Он провел тысячи операций и все удачно. Но три года назад к нему появились претензии. Власти штата отозвали его медицинскую лицензию из-за неправильной документации и отсутствия квалифицированного персонала. Его также обвиняли в аборте, сделанном 13-летней девочке, но позднее это обвинение было снято.

Американские борцы с абортами заявили что они «в ужасе» от случившегося.

«Эти отвратительные находки подчеркивают, почему индустрия абортов должна подвергаться строгому контролю», — говорится в их заявлении.

Представители власти в свою очередь заявили, что гинеколог был ответственен за тысячи абортов и его небрежное обращение с человеческими останками — «это безобразие».

В штате Индиана действует закон, согласно которому после аборта необходимо захоронить или кремировать останки плода.