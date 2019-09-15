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В доме гинеколога нашли тысячи эмбрионов 

Рамблер 26 минут назад
В доме гинеколога нашли тысячи эмбрионов
Фото: Alessia Pierdomenico/Reuters
В США в доме умершего гинеколога Ульрика Клопфера нашли больше двух тысяч законсервированных человеческих эмбрионов. Офис местного шерифа сообщил, что полицейские нашли в доме 2246 останков плода, однако пока нет доказательств того, что врач проводил аборты на дому. Не исключено, что гинеколог просто собирал в своем жилище необычную коллекцию. Дело передано в офис коронера, сообщает AP.
Клопфер имел стаж более 40 лет и считался одним из лучших специалистов Индианы по абортам. Он провел тысячи операций и все удачно. Но три года назад к нему появились претензии. Власти штата отозвали его медицинскую лицензию из-за неправильной документации и отсутствия квалифицированного персонала. Его также обвиняли в аборте, сделанном 13-летней девочке, но позднее это обвинение было снято.
Американские борцы с абортами заявили что они «в ужасе» от случившегося.
«Эти отвратительные находки подчеркивают, почему индустрия абортов должна подвергаться строгому контролю», — говорится в их заявлении.
Представители власти в свою очередь заявили, что гинеколог был ответственен за тысячи абортов и его небрежное обращение с человеческими останками — «это безобразие».
В штате Индиана действует закон, согласно которому после аборта необходимо захоронить или кремировать останки плода.
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Происшествия , США
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