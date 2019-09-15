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Пассажиров севшего из-за неисправности двигателя Як-42 доставили в Уфу 

ТАСС + ещё 1 41 минуту назад
Пассажиров завибрировавшего Яка доставили в Уфу
Фото: РИА Новости
Пассажиры судна Як-42 авиакомпании "Красавиа", следовавшего по маршруту Талакан — Омск — Уфа и севшего в аэропорту Красноярска из-за неисправности двигателя, доставлены в Уфу. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе уфимского аэропорта.
"Рейс сел. Авиакомпания "Красавиа", воздушное судно Як-42, номер рейса — KI9486, он сел в 20:00 (18:00 мск)", — сказала собеседница агентства.
Ранее в пресс-службе "Красавиа" ТАСС сообщили, что в Омск летел только один пассажир. С ним достигнута договоренность, что он улетит в сибирский город рейсом другой авиакомпании.
По данным следственных органов, во время полета экипаж почувствовал вибрацию, после чего на табло загорелся датчик неисправности правого двигателя. Командир воздушного судна принял решение отключить неисправный двигатель и осуществить аварийную посадку в аэропорту Красноярска. После отключения двигателя самолет благополучно приземлился. В результате инцидента никто из пяти членов экипажа и 116 пассажиров не пострадал.
По факту аварийной посадки Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ проводит проверку.
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