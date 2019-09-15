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В Петербурге закрыли затворы дамбы из-за угрозы наводнения 

РИА Новости + ещё 12 2 часа назад
В Петербурге перекрыли дамбу из-за угрозы наводнения
Фото: РИА Новости
Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге в воскресенье закрылись в связи с возможным повышением уровня воды в дельте Невы до опасных значений, сообщает городское ГУМЧС.
Ранее сообщалось, что в воскресенье в Петербурге ожидается усиление ветра и возможное повышение уровня воды до опасных значений. Днем было принято совместное решение ГУМЧС России по Санкт-Петербургу и дирекции КЗС о закрытии затворов для предотвращения нагонного наводнения.
"В 16.57 затворы КЗС на судопропускных сооружениях С-1, С-2 и шести водопропускных сооружениях закрыты. Движение пассажирских и грузовых судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру остановлено. Акватория Невской губы временно изолирована от Финского залива", — говорится в сообщении.
По данным на 17.30 мск, уровень воды по гидропосту "Горный институт" составляет плюс 98 сантиметров, по Финскому заливу — плюс 114 сантиметров.
Отмечается, что планируемое время открытия затворов будет уточняться в соответствии с изменением погодных условий и гидрологической обстановки.
Наводнение в Петербурге фиксируется при повышении уровня воды на 160 сантиметров выше ординара.
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Происшествия , Общество , МЧС , Санкт-Петербург
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