Радикалы избили участников гей-парада в Харькове

Харькове на площади Свободы прошел марш ЛГБТ-сообщества, куда пришли радикалы. Об этом сообщают украинские СМИ.

Как отмечается, радикалы напали на участников ЛГБТ-марша и избили некоторых из них.

Уточняется, что противники данного парада пришли с плакатами, которые призывали к традиционным семейным ценностям.

Ко всему прочему, в рядах радикалов был замечен священнослужитель.

Согласно СМИ, радикалы были в балаклавах и масках, им пытались помешать сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что участников гей-парада атаковали во время шествия в Киеве.