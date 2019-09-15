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Радикалы избили участников гей-парада в Харькове 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Радикалы избили участников гей-парада в Харькове
Фото: РИА Новости
В Харькове на площади Свободы прошел марш ЛГБТ-сообщества, куда пришли радикалы. Об этом сообщают украинские СМИ.
Как отмечается, радикалы напали на участников ЛГБТ-марша и избили некоторых из них.
Уточняется, что противники данного парада пришли с плакатами, которые призывали к традиционным семейным ценностям.
Ко всему прочему, в рядах радикалов был замечен священнослужитель.
Согласно СМИ, радикалы были в балаклавах и масках, им пытались помешать сотрудники полиции.
Ранее сообщалось, что участников гей-парада атаковали во время шествия в Киеве.
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Происшествия , Харьков
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