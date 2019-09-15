В ресторане нашли повара с перерезанным горлом

Повара с перерезанным горлом нашли в ресторане в Петербурге

В Петербургском ресторане «Бургер Кинг» нашли труп повара с перерезанным горлом. Тело обнаружили накануне в заведении на Выборгской набережной, cсообщает петербургское издание Konkretno.ru

Директор ресторана пояснила, что около 8 утра повар заперся в подсобном помещении и не открывал коллегам. На звонки по телефону не отвечал. Сотрудники ресторана взломали дверь и увидели труп.

Установлено, что повар погиб от ножевого ранения в горло. На месте нашли три ножа, рюкзак, мобильный телефон и бумагу с надписями на узбекском языке.

Сотруднику ресторана было 26 лет. Он имел гражданство Узбекистана, в Петербурге был зарегистрирован временно, срок регистрации истек в июне 2019 года.