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Повара с перерезанным горлом нашли в ресторане в Петербурге 

Рамблер 32 минуты назад
В ресторане нашли повара с перерезанным горлом
Фото: depositphotos.com
В Петербургском ресторане «Бургер Кинг» нашли труп повара с перерезанным горлом. Тело обнаружили накануне в заведении на Выборгской набережной, cсообщает петербургское издание Konkretno.ru.
Директор ресторана пояснила, что около 8 утра повар заперся в подсобном помещении и не открывал коллегам. На звонки по телефону не отвечал. Сотрудники ресторана взломали дверь и увидели труп.
Установлено, что повар погиб от ножевого ранения в горло. На месте нашли три ножа, рюкзак, мобильный телефон и бумагу с надписями на узбекском языке.
Сотруднику ресторана было 26 лет. Он имел гражданство Узбекистана, в Петербурге был зарегистрирован временно, срок регистрации истек в июне 2019 года.
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