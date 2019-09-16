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Поступок утопившей младшую сестру россиянки объяснили 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Поступок утопившей сестру россиянки объяснили
Фото: РИА Новости
17-летняя школьница из башкирского Салавата утопила мешавшую ей учить уроки семилетнюю сестру из-за полученных психологических травм. Об этом в понедельник, 16 сентября, РИА Новости сообщила уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова.
По ее словам, сестры попали в приемную семью два года назад после того, как их мать лишили родительских прав.
Она добавила, что старшая сестра получила тяжелую психологическую травму, так как их родная мать не занималась воспитанием детей. Подруга их матери оформила над ними опеку, в ее семье воспитывается еще трое несовершеннолетних детей.
15 сентября сообщалось, что россиянка, решив успокоить капризничавшую младшую сестру, которая мешала ей делать уроки, завела ребенка в баню и утопила в тазу с водой. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве малолетней.
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Происшествия , РИА Новости , Башкортостан , Милан , Салават
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