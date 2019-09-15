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В России сгорел построенный на месте сожженной часовни храм 

Lenta.ru + ещё 10 4 часа назад
В России сгорел построенный вместо сожженной часовни храм
Фото: РИА Новости
Деревянный православный храм сгорел в поселке Верхняя Сысерть Свердловской области. Видео пожара опубликовал Telegram-канал НТВ.
Пожарные тушили огонь полтора часа. Местные жители считают, что храм подожгли, говорится в сообщении канала.
Когда вспыхнул огонь, в храме находились шесть человек. Они самостоятельно покинули здание, пострадавших нет, рассказали порталу E1.RU в пресс-службе регионального МЧС России. Площадь пожара составила 180 квадратных метров.
До приезда пожарных сельчане сами тушили огонь, таская воду в ведрах. Во время пожара с церкви упал крест. «Там ведь все в коврах, постройка деревянная — от свечи, скорее всего, вспыхнуло», — рассказал местный житель Павел.
Сгоревший храм оказался временным. Его возвели на период восстановления храмового комплекса Успения Пресвятой Богородицы, построенного в 1916 году, заявила Znak.com пресс-секретарь Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова.
«Временный храм-часовня — точная копия часовни, стоявшей в начале прошлого столетия на этом месте. Старинная часовня не сохранилась до наших дней — ее сожгли в годы советской власти», — добавила Тамбова.
В апреле в Витебской области Белоруссии вместе с мусором сожгли католический храм XIX века. В том же месяце случился крупный пожар в соборе Парижской Богоматери.
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Происшествия , Катастрофы , Пожары , МЧС , НТВ , Свердловская Область
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