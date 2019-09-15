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СК задержал школьницу в Башкирии по подозрению в убийстве девочки 

RT на русском + ещё 5 27 минут назад
Мешала учить уроки: школьница утопила сестру в бане
Фото: РИА Новости
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 17-летней жительницы Башкирии по подозрению в убийстве своей семилетней сестры. Об этом сообщает Следственное управление СК России по Республике Башкортостан.
По данным следствия, 13 сентября подозреваемая решила успокоить младшую сестру, которая сильно капризничала и мешала ей учить уроки.
«Она завела её в баню и засунула её голову в таз с водой и удерживала некоторое время, в результате девочка захлебнулась, перестала дышать и скончалась», — говорится в сообщении.
Следователи задержали подозреваемую, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее URA.RU сообщало, что Курганский областной суд вынес приговор по делу об убийстве актёра местного театра драмы.
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Происшествия , Криминал , Башкортостан
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