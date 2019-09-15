Мешала учить уроки: школьница утопила сестру в бане

СК задержал школьницу в Башкирии по подозрению в убийстве девочки

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 17-летней жительницы Башкирии по подозрению в убийстве своей семилетней сестры. Об этом сообщает Следственное управление СК России по Республике Башкортостан.

По данным следствия, 13 сентября подозреваемая решила успокоить младшую сестру, которая сильно капризничала и мешала ей учить уроки.

«Она завела её в баню и засунула её голову в таз с водой и удерживала некоторое время, в результате девочка захлебнулась, перестала дышать и скончалась», — говорится в сообщении.

Следователи задержали подозреваемую, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее URA.RU сообщало, что Курганский областной суд вынес приговор по делу об убийстве актёра местного театра драмы.