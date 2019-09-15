Приговоренный к расстрелу зарезал росгвардейца

Приговоренный к расстрелу россиянин зарезал росгвардейца

Южно-Сахалинске ( Предполагаемым убийцей 23-летнего сотрудника Росгвардии Сахалинская область ) оказался 51-летний уроженец Сызрани , которого в 1995 году приговорили к смертной казни. Об этом в воскресенье, 15 сентября, сообщает издание ASTV.RU.

Конфликт между подозреваемым и потерпевшим произошел в ночь на субботу, 14 сентября, у магазина на Крайней улице. По предварительным данным, сотрудник Росгвардии сделал замечание о курении в общественном месте нетрезвой спутнице подозреваемого. Женщина набросилась на потерпевшего и стала избивать и царапать его.

Подозреваемый стал снимать происходящее на мобильный телефон, обещая позже опубликовать запись в интернете. Когда росгвадеец попытался отобрать у него гаджет, между мужчинами завязалась потасовка, в ходе которой потерпевший получил три ножевых ранения в область сердца.

Очевидцы конфликта вызвали «скорую помощь», которая приехала на место происшествия спустя 15 минут. Однако врачи оказались бессильны: потерпевший скончался почти сразу после того, как его погрузили в машину.