«Что-то сломано». С Як-42 случилось ЧП

Самолет Як-42 со 116 пассажирами был вынужден приземлиться в Красноярске из-за проблем с двигателем. Об инциденте сообщает ТАСС со ссылкой на управление МЧС по Красноярскому краю.

«Як-42 пролетал мимо Красноярска, сообщил, что у него что-то сломано, сел в штатном режиме» — рассказали спасатели.

В ведомстве утверждают, что аварийной посадки не было.

В аэропорту уточнили, что самолет авиакомпании «Красавиа» летел из якутского аэропорта Талакан в Омск и Уфу. У него возникли проблемы с двигателем. Посадка прошла успешно. На борту было 116 пассажиров. Их отправят другими рейсами.