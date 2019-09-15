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«Что-то сломано». С Як-42 случилось ЧП 

Рамблер + ещё 23 41 минуту назад
Самолет Як-42 со 116 пассажирами был вынужден приземлиться в Красноярске из-за проблем с двигателем. Об инциденте сообщает ТАСС со ссылкой на управление МЧС по Красноярскому краю.
«Як-42 пролетал мимо Красноярска, сообщил, что у него что-то сломано, сел в штатном режиме» — рассказали спасатели.
В ведомстве утверждают, что аварийной посадки не было.
В аэропорту уточнили, что самолет авиакомпании «Красавиа» летел из якутского аэропорта Талакан в Омск и Уфу. У него возникли проблемы с двигателем. Посадка прошла успешно. На борту было 116 пассажиров. Их отправят другими рейсами.
Происшествия , Видео , МЧС , ИТАР-ТАСС , Красноярск
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