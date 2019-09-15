Вертолет пропал в Якутии

Вертолет с тремя людьми на борту перестал выходить на связь в Якутии

Пилот вертолета, выполнявшего рейс на территории Оймяконского района Якутии , перестал выходить на связь, говорится в сообщении, распространенном в воскресенье пресс-службой ГУ МЧС по региону. На борту, кроме пилота, находились два пассажира. "В ходе организованного взаимодействия установлено, что воздушное судно вылетело по маршруту поселок Усть-Нера Оймяконского района — озеро Аяма — ручей Уточан — Усть-Нера для перевозки ранее заготовленной рыбы. На борту находились пилот и два пассажира. Сработки аварийного маяка не происходило, при движении по маршруту в сторону устья ручья Уточан на территории Оймяконского района пилот перестал выходить на связь", — отмечается в сообщении. Для проведения поисков с озера Аяма в район рыболовецкой базы устья реки Уточан вылетел вертолет Eurocopter, из поселка Усть-Нера — вертолет Robinson, принадлежащие частным компаниям.

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