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Искать пропавший в Якутии вертолет Eurocopter будут 4 воздушных судна 

РИА Новости + ещё 39 1 час назад
Искать пропавший в Якутии вертолет будут 4 судна
Фото: РИА Новости
Поиски пропавшего в Якутии вертолета Eurocopter проведут четыре борта, из Якутска готов вылететь Ми-8 хабаровского авиационно-спасательного центра, сообщает пресс-служба управления МЧС по республике.
Утром 15 сентября стало известно, что Eurocopter, выполнявший полеты в Оймяконском и Томпонском районах, не выходит на связь. На борту находились пилот и два пассажира. В воскресенье искать его вылетели два вертолета.
В воскресенье с воздуха обследовали 220 квадратных километров. сообщает МЧС. Поиски осложняются плохой погодой и отсутствием информации о плане полета пропавшего воздушного судна.
"Силы и средства главного управления МЧС России по республике Саха (Якутия) приведены в готовность, воздушное судно Ми-8 хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России находится в аэропорту города Якутска. На 16.09.2019 год запланированы поисково-спасательные работы четырех воздушных бортов якутской территориальной подсистемы РСЧС с радиусом поисковых работ до 50 километров от последней точки отслеживания", — рассказали в пресс-службе.
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Происшествия , Катастрофы , Новости регионов , МЧС , Республика Саха (Якутия) , Якутск
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