Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чеченцы поблагодарили Кадырова за борьбу с колдовством 

Lenta.ru 36 минут назад
Кадырова поблагодарили за борьбу с колдовством
Фото: Кадр: ЧГТРК «Грозный»
Жители Чечни поблагодарили главу республики Рамзана Кадырова за борьбу с колдовством. Об этом сообщает «Кавказский Узел».
Так чеченцы отреагировали на задержание местной жительницы Секинат Ибрагимовой, которую полиция обвинила в оказании магических услуг.
«Выражаю благодарность Рамзану Кадырову за то, что оберегает свой народ от всех врагов, явных и скрытых», — написал один из пользователей в группе издания «Кавказ. Реалии» в Facebook. «Правильно. Молодец, Рамзан», — поддержал его другой комментатор.
Некоторые пользователи возмутились задержанием женщины. Они назвали такие действия властей идиотизмом и напомнили, что подобным образом в средние века поступала инквизиция.
СМИ опубликовали подборку фотографий различных людей, найденных у Ибрагимовой. Местные жители выразили опасения, что колдунья использовала их для наведения порчи. Они посоветовали тем, кто нашел себя на фото, пройти лечение от сглаза.
YouTube покоряет малобюджетная версия фильма о Гарри Поттере
Последние новости
США обвинили Иран в атаках на Саудовскую Аравию США обвинили Иран в атаках на Саудовскую Аравию Четверо россиян насмерть отравились газом от гнилого картофеля Четверо россиян насмерть отравились газом от гнилого картофеля Глава МИД Украины выступил против минских соглашений Глава МИД Украины выступил против минских соглашений
Комментарии1
Происшествия , Криминал , Политика , Рамзан Кадыров , Чеченская Республика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев решил «упростить жизнь» жителям Донбасса
Киев решил «упростить жизнь» жителям Донбасса14
Врач прокомментировал отключение Заворотнюк от ИТ
Врач прокомментировал отключение Заворотнюк от ИТ98
Скоро здесь может начаться третья мировая
Скоро здесь может начаться третья мировая70
Удар в сердце: Саудовская Аравия лишилась половины нефти
Удар в сердце: Саудовская Аравия лишилась половины нефти372
«Мне не хотелось, чтобы меня жалели»
«Мне не хотелось, чтобы меня жалели»6
Видео
Украина нашла «лучший ответ» России
01:00
Украина нашла «лучший ответ» России
В мире Конфликты
Новый проект Киева угрожает России
01:00
Новый проект Киева угрожает России
В мире Украина
Обнародованы причины смертельной болезни Заворотнюк
01:38
Обнародованы причины смертельной болезни Заворотнюк
Шоу-бизнес
Из-за бегства «шпиона» Смоленкова полетели головы
01:17
Из-за бегства «шпиона» Смоленкова полетели головы
Политика В мире
«Вне трэша»: Волочкова показала танец для свадьбы Собчак
01:10
«Вне трэша»: Волочкова показала танец для свадьбы Собчак
Шоу-бизнес
Удар в сердце: Саудовская Аравия лишилась половины нефти
02:59
Удар в сердце: Саудовская Аравия лишилась половины нефти
Ближний Восток В мире
Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк
00:36
Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк
Шоу-бизнес
Глава МИД Украины выступил против минских соглашений
01:19
Глава МИД Украины выступил против минских соглашений
В мире Украина
Раскрыты подробности лечения Заворотнюк
01:38
Раскрыты подробности лечения Заворотнюк
Шоу-бизнес
Дочь Кобзона рассказала, как он умирал
01:55
Дочь Кобзона рассказала, как он умирал
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение