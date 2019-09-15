Кадырова поблагодарили за борьбу с колдовством

Чеченцы поблагодарили Кадырова за борьбу с колдовством

Жители Чечни поблагодарили главу республики Рамзана Кадырова за борьбу с колдовством. Об этом сообщает «Кавказский Узел».

Так чеченцы отреагировали на задержание местной жительницы Секинат Ибрагимовой, которую полиция обвинила в оказании магических услуг.

«Выражаю благодарность Рамзану Кадырову за то, что оберегает свой народ от всех врагов, явных и скрытых», — написал один из пользователей в группе издания «Кавказ. Реалии» в Facebook. «Правильно. Молодец, Рамзан», — поддержал его другой комментатор.

Некоторые пользователи возмутились задержанием женщины. Они назвали такие действия властей идиотизмом и напомнили, что подобным образом в средние века поступала инквизиция.

СМИ опубликовали подборку фотографий различных людей, найденных у Ибрагимовой. Местные жители выразили опасения, что колдунья использовала их для наведения порчи. Они посоветовали тем, кто нашел себя на фото, пройти лечение от сглаза.