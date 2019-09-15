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Парашют с двумя россиянами оторвался от катера в Турции 

Москва24 + ещё 3 4 часа назад
Парашют с россиянами оторвался от катера в Турции
Фото: CC BY-SA 3.0 / Leonrid
Два гражданина России пострадали при парасейлинге (полет на парашюте за катером) на юге Турции. Об этом сообщило в субботу, 14 сентября, в Facebook генконсульство РФ в Анталье.
По неизвестным причинам произошел обрыв каната, соединяющего парашют с катером. Сильным порывом ветра туристы были отброшены на пальмовые деревья на берегу, передает News.ru.
Они получили травмы различной степени тяжести в результате падения с высоты и были госпитализированы. Состояние одного из пострадавших остается крайне тяжелым.
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Происшествия , Анталья , Турция
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