Парашют с россиянами оторвался от катера в Турции

Парашют с двумя россиянами оторвался от катера в Турции

Два гражданина России пострадали при парасейлинге (полет на парашюте за катером) на юге Турции . Об этом сообщило в субботу, 14 сентября, в Facebook генконсульство РФ в Анталье

По неизвестным причинам произошел обрыв каната, соединяющего парашют с катером. Сильным порывом ветра туристы были отброшены на пальмовые деревья на берегу, передает News.ru.

Они получили травмы различной степени тяжести в результате падения с высоты и были госпитализированы. Состояние одного из пострадавших остается крайне тяжелым.