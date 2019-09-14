В скандале вокруг шпиона Смоленкова обнаружили странность

По словам эксперта, Смоленков сбежал в 2017 году, но шумиха в американских СМИ поднялась только сейчас, «как по команде».

Вдобавок оказалось что «ценный шпион» живет в частном доме, который купил на свое имя. Его адрес никто не скрывал, и Смоленкова легко нашли журналисты.

«Так не бывает с особо ценными агентами! Им меняют внешность, документы, прячут. Не дай бог с агентом что случится. Это ударит по престижу самой спецслужбы», — говорит Соколов.

По его мнению, Смоленков не нанес России большой урон. Он мог передавать ЦРУ только разговоры сослуживцев, различные слухи.

Эксперт считает, что экс-сотрудника Кремля используют в политической игре против новой перезагрузки в отношениях США и России, а также против самого Трампа в преддверии выборов.

Эту версии подтвердил на условиях анонимности аналитик российских спецслужб. Он также заявил, что скандал поднялся на фоне желания Травмпа вернуть Россию в G8 и предстоящих выборов в США.

«Во-первых, в Штатах началась предвыборная гонка. Во-вторых, наметилось сближение интересов между нашими странами. В августе Трамп высказал пожелание, что надо вернуть Россию и сделать «Семерку» вновь «Восьмеркой». Москва его услышала. Тут же последовал наш ответ Трампу — обмен пленными между Россией и Украиной. Эта акция должна способствовать значительному улучшению отношений Москвы и Вашингтона. В этот самый момент и наносится мощнейший информационный удар по Трампу и Путину», — заявил аналитик.

На минувшей неделе СМИ сообщили, что США вывезли из России своего информатора, работавшего в администрации президента РФ. Это произошло несколько лет назад. Позже в соцсетях появилась информация, что речь идет об Олеге Смоленкове.