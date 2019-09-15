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В Сирии ребенок пострадал в результате обстрела деревни боевиками 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
В Сирии обстреляли деревню: пострадал ребенок
Фото: РИА Новости
Ребенок пострадал в сирийской деревне на западе провинции Хама в результате обстрела со стороны боевиков, передает гостелевидение Сирии.
"Девочка получила ранения в результате артиллерийского обстрела деревни ар-Расыф на западе Хамы террористическими группировками", — передает телеканал Ikhbariya.
Сирийская правительственная армия 31 августа в одностороннем порядке остановила боевые действия в зоне деэскалации Идлиб.
В результате проведенной в августе операции сирийским военным удалось освободить значительные территории на севере провинции Хама и юге Идлиба, удерживавшиеся террористами в ряде случаев еще с 2014 года. Ключевым моментом стало освобождение стратегического города Хан-Шейхун и выход к участку международной трассы M5 Дамаск-Алеппо.
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