В Сирии обстреляли деревню: пострадал ребенок

В Сирии ребенок пострадал в результате обстрела деревни боевиками

Ребенок пострадал в сирийской деревне на западе провинции Хама в результате обстрела со стороны боевиков, передает гостелевидение Сирии

"Девочка получила ранения в результате артиллерийского обстрела деревни ар-Расыф на западе Хамы террористическими группировками", — передает телеканал Ikhbariya.

Сирийская правительственная армия 31 августа в одностороннем порядке остановила боевые действия в зоне деэскалации Идлиб.

В результате проведенной в августе операции сирийским военным удалось освободить значительные территории на севере провинции Хама и юге Идлиба, удерживавшиеся террористами в ряде случаев еще с 2014 года. Ключевым моментом стало освобождение стратегического города Хан-Шейхун и выход к участку международной трассы M5 Дамаск-Алеппо.