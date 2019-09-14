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В Воронежской области родители-садисты два года истязали сына 

Вести.Ru 23 минуты назад
Родители-садисты истязали сына в Воронежской области
Фото: ТАСС
В Воронежской области (город Лиски) родители два года били, привязывали к кровати и прижигали зажигалкой своего малолетнего сына. В настоящее время семилетний мальчик изъят из семьи и помещен в Лискинский социальный приют для детей и подростков, передает РИА Новости.
По данным следствия, супружеская пара систематически била ребенка, а также подвергала его "иным насильственным действиям, причинявшим физические и психические страдания".
Против родителей-садистов возбудили уголовные дела по двум статьям — "Истязание" и "Незаконное лишение свободы". Матери также предъявлены обвинения в неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка. Оба супруга признали свою вину.
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Происшествия , Криминал , РИА Новости , Воронежская Область , Лиски
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