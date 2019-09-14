Родители-садисты истязали сына в Воронежской области

В Воронежской области родители-садисты два года истязали сына

Воронежской области ( город Лиски ) родители два года били, привязывали к кровати и прижигали зажигалкой своего малолетнего сына. В настоящее время семилетний мальчик изъят из семьи и помещен в Лискинский социальный приют для детей и подростков, передает РИА Новости.

По данным следствия, супружеская пара систематически била ребенка, а также подвергала его "иным насильственным действиям, причинявшим физические и психические страдания".

Против родителей-садистов возбудили уголовные дела по двум статьям — "Истязание" и "Незаконное лишение свободы". Матери также предъявлены обвинения в неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка. Оба супруга признали свою вину.