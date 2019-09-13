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Место предполагаемого изнасилования дознавательницы из Уфы попало на видео 

Lenta.ru 34 минуты назад
Место изнасилования дознавательницы попало на видео
Фото: соцсети
Ролик в пятницу, 13 сентября, был опубликован на Youtube-канале ГТРК «Башкортостан».
На кадрах видно, как двое человек пытаются воспроизвести ход преступления в уборной Уфимского РУВД. При этом один из них предполагает, что помещение рассчитано лишь на одного посетителя.
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О преступлении в уфимской полиции стало известно 31 октября 2018 года. По данным следствия, трое полицейских были в нетрезвом состоянии на рабочем месте. Якобы по служебной необходимости они вызвали 23-летнюю сотрудницу, предложили ей выпить и после этого изнасиловали. Пострадавшая оказалась дочерью заместителя начальника управления Росгвардии по Башкирии. Офицеров арестовали и уволили. Потерпевшая также лишилась работы из-за распития алкоголя на службе.
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Происшествия , Росгвардия , МВД , Уфа
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