Мытищинский ТЦ «Июнь» эвакуировали

Посетителей ТЦ «Июнь» эвакуировали из-за короткого замыкания

Посетителей ТЦ "Июнь" в Мытищах эвакуировали. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Московской области.

Эвакуация происходила по адресу: улица Мира, дом № 51. Причиной эвакуации называют короткое замыкание без последующего возгорания.

Накануне более 20 человек эвакуировали при пожаре в столичном районе Строгино на северо-западе города. Инцидент произошел на улице Маршала Катукова. Огонь распространился на балконах четвертого, пятого и шестого этажей.

3 сентября из здания Павелецкого вокзала эвакуировали более 300 человек после анонимного сообщения о "минирования". Помещения вокзала тщательно обследовали кинологи. Никаких опасных предметов найдено не было, угроза взрыва не подтвердилась.