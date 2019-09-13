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Посетителей ТЦ «Июнь» эвакуировали из-за короткого замыкания 

Москва24 1 час назад
Мытищинский ТЦ «Июнь» эвакуировали
Фото: соцсети
Посетителей ТЦ "Июнь" в Мытищах эвакуировали. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Московской области.
Эвакуация происходила по адресу: улица Мира, дом № 51. Причиной эвакуации называют короткое замыкание без последующего возгорания.
Накануне более 20 человек эвакуировали при пожаре в столичном районе Строгино на северо-западе города. Инцидент произошел на улице Маршала Катукова. Огонь распространился на балконах четвертого, пятого и шестого этажей.
3 сентября из здания Павелецкого вокзала эвакуировали более 300 человек после анонимного сообщения о "минирования". Помещения вокзала тщательно обследовали кинологи. Никаких опасных предметов найдено не было, угроза взрыва не подтвердилась.
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Происшествия , Мытищи
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