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В Подмосковье этим летом 41 ребенок выпал из окон 

Вести Подмосковья + ещё 6 7 часов назад
В Подмосковье за лето из окон выпал 41 ребёнок
Фото: pixabay.com
Свыше 40 детей выпали из окон в Подмосковье минувшим летом, пятеро погибли, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Подмосковье Ксению Мишонову. По данным статистики количество подобных происшествий в регионе уменьшилось.
К несчастью, на 78% выросло число детских утоплений по сравнению с 2018 годом. Всего за лето произошло 25 таких инцидентов. В прошлом году аналогичных происшествий было 14. В текущем году скончались 22 ребенка и пострадали три человека, в прошлом году — десять человек, пострадали четверо детей.
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Происшествия , Ксения Мишонова , АГН "Москва" , Московская область
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