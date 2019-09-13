В Подмосковье за лето из окон выпал 41 ребёнок

В Подмосковье этим летом 41 ребенок выпал из окон

Свыше 40 детей выпали из окон в Подмосковье минувшим летом, пятеро погибли, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Подмосковье Ксению Мишонову . По данным статистики количество подобных происшествий в регионе уменьшилось.

К несчастью, на 78% выросло число детских утоплений по сравнению с 2018 годом. Всего за лето произошло 25 таких инцидентов. В прошлом году аналогичных происшествий было 14. В текущем году скончались 22 ребенка и пострадали три человека, в прошлом году — десять человек, пострадали четверо детей.