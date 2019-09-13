Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве после рэп-концерта нашли тело школьника 

РИА Новости 34 минуты назад
В Москве после рэп-концерта нашли тело школьника
Фото: РИА Новости
В Москве после концерта рэпера ConVolk нашли тело 17-летнего школьника, сообщает газета "Московский комсомолец".
В 9:40 утра сотрудник коммунальных служб обнаружил труп одиннадцатиклассника, когда проводил уборку улиц. Сотрудники правоохранительных органов установили, что погибший — местный житель, посещавший находящуюся неподалеку школу.
Накануне трагедии несовершеннолетний вместе с другом посетил концерт рэпера ConVolk. По словам родителей школьника, он вернулся домой примерно в 23:30, поговорил с отцом и ушел к себе в комнату. Родственники точно не знают, ночевал ли юноша дома.
Утром отец услышал звонок будильника одиннадцатиклассника, но не обнаружил сына в комнате. О том, где он находится, мужчина узнал только после звонка оперативников. Позже в комнате погибшего обнаружили записку.
В России стали меньше пить: нас обошли Германия и Литва
Последние новости
Власти вмешались в скандал со стрижкой ученика красноярской школы Власти вмешались в скандал со стрижкой ученика красноярской школы Заслуженный артист разбил Шнурова в пух и прах Заслуженный артист разбил Шнурова в пух и прах Искали с 2007-го: найден тайник с сокровищами лидера тамбовской ОПГ Искали с 2007-го: найден тайник с сокровищами лидера тамбовской ОПГ
Происшествия , Криминал , МВД , Московский комсомолец , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова резко осадила украинского журналиста
Захарова резко осадила украинского журналиста207
Ролик казанских близняшек взбесил западные СМИ
Ролик казанских близняшек взбесил западные СМИ153
Путин высказался о слюнтяе во главе государства
Путин высказался о слюнтяе во главе государства1093
Интерпол ответил на просьбу России о шпионе Смоленкове
Интерпол ответил на просьбу России о шпионе Смоленкове1
Сенцов сжег тюремную робу на камеру
Сенцов сжег тюремную робу на камеру4
Видео
Медведев запустил «гильотину»
04:46
Медведев запустил «гильотину»
Политика
Зачем Украина разоружает самых одиозных противников Донбасса
00:17
Зачем Украина разоружает самых одиозных противников Донбасса
В мире Статьи
Ургант высмеял скандальное выступление Билана
01:12
Ургант высмеял скандальное выступление Билана
Шоу-бизнес
Массовая драка в заводской столовой попала на видео
00:59
Массовая драка в заводской столовой попала на видео
Происшествия
Дознавательница из Уфы захотела сотни миллионов рублей
01:39
Дознавательница из Уфы захотела сотни миллионов рублей
Криминал Происшествия
Захарова резко осадила украинского журналиста
00:29
Захарова резко осадила украинского журналиста
Политика
Уральские казаки провели турнир палачей
01:30
Уральские казаки провели турнир палачей
Общество
Михаэль Шумахер пришел в сознание
03:17
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Происшествия
Киев решил упростить жизнь жителям Донбасса
04:56
Киев решил упростить жизнь жителям Донбасса
В мире
Раскрыты детали вылазки на предприятие Роскосмоса
04:46
Раскрыты детали вылазки на предприятие Роскосмоса
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение