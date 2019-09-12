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Парень во время квеста в Москве рухнул с высоты и оказался в больнице 

360tv.ru 59 минут назад
Парень во время квеста в Москве рухнул с высоты
Фото: РИА Новости
Один из участников квеста в Москве завершил день на больничной койке. 24-летний мужчина упал с высоты, проходя одно из заданий.
По данным телеканала РЕН ТВ, мужчина упал с высоты примерно в три метра и получил травму. Это произошло на Вернисажной улице столицы. Организаторы остановили квест и позвонили в экстренные службы. Прибывшая на место скорая помощь госпитализировала игрока. Его обследуют в больнице.
Сотрудник квест-рума рассказал, что игра у этой команды началась в 15:00 в четверг, 12 сентября. Инцидент произошел в конце игры.
«В команде было четыре парня. Квест контактный. Он заключается в том, что люди приходят на экскурсию в шахту, ищут замки, ключи. Им нужно выбраться из этой шахты. По желанию люди выбирают режим контакта. Ребята выбрали самый сложный уровень. Это квестовики, похожи на опытных людей, смело взяли самый сложный уровень. На людей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения они похожи не были. Если при переодевании я или оператор слышим запах алкоголя, просто не пускаем. Но падения каждый день у нас. Это же квест!» — рассказал сотрудник одной из компаний, предоставляющих модное развлечение.
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Происшествия , Москва
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