Парень во время квеста в Москве рухнул с высоты и оказался в больнице

Один из участников квеста в Москве завершил день на больничной койке. 24-летний мужчина упал с высоты, проходя одно из заданий.

По данным телеканала РЕН ТВ, мужчина упал с высоты примерно в три метра и получил травму. Это произошло на Вернисажной улице столицы. Организаторы остановили квест и позвонили в экстренные службы. Прибывшая на место скорая помощь госпитализировала игрока. Его обследуют в больнице.

Сотрудник квест-рума рассказал, что игра у этой команды началась в 15:00 в четверг, 12 сентября. Инцидент произошел в конце игры.