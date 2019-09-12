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Пилот запаниковал при посадке самолета и вышел из кабины 

Lenta.ru 1 час назад
Пилот вышел из кабины при посадке самолета
Фото: РИА Новости
Второй пилот испытал приступ паники во время посадки в Шотландии и вынудил командира воздушного судна сажать самолет в одиночку. Об этом сообщает Mirror.
Инцидент произошел с лайнером авиакомпании EasyJet, на борту которого находились 148 пассажиров. Как показало расследование, за день до случившегося оба пилота успешно посадили самолет, следовавший из Глазго в Пальму, Майорка, однако во время приземления они столкнулись с сильным ветром, и им пришлось заходить на второй круг.
На следующий день экипаж в том же составе совершал обратный перелет из Пальмы в Глазго, но при посадке второй пилот испытал паническую атаку, из-за чего ему пришлось выйти из кабины и оставить командира воздушного судна одного.
В результате опытному 50-летнему пилоту удалось успешно посадить самолет, используя поддержку диспетчерской службы. По его словам, напарник выглядел раздраженным и подавленным весь полет, несмотря на то, что во время посадки в предыдущий день он казался спокойным.
После приземления второму пилоту была оказана медицинская помощь, а позже он признался, что впервые столкнулся с сильным ветром и заходом на второй круг, и поэтому перенервничал.
В августе пилот авиакомпании Jet2 упал в обморок во время рейса. Самолет, летевший из Манчестера на португальский остров Мадейра, совершил экстренную посадку в Порту. По случайности на борту лайнера оказался еще один летчик Jet2, который летел в отпуск. Узнав об инциденте, он предложил помощь второму пилоту и посадил лайнер.
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Происшествия , Easyjet , Глазго , Шотландия
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