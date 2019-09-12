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Двое голландцев арестованы при попытке найти инопланетян 

Популярная механика 1 час назад
Голландцев арестовали при попытке найти инопланетян
Фото: РИА Новости
20-летний Тис Гранзье и 21-летний Говерт Свип были задержаны при проникновении на территорию «Зоны 51» — секретной и охраняемой военной базы США в штате Невада. Ее реальное предназначение неизвестно, но по мнению уфологов, на территории базы власти США прячут свидетельства контактов с инопланетянами.
Гранзье и Свип проникли вглубь запретной зоны на три мили. В их машине, кроме их самих, находились дрон, видеоаппаратура и ноутбуки. Полиции они сообщили, что видели запрещающие знаки, но все равно хотели осмотреть местность.
Оба парня владеют собственными YouTube-каналами с десятками тысяч подписчиков. Говерт Свип ранее анонсировал свои намерения как «путешествие по миру в поисках самых сложных приключений».
По словам голландцев, целью проникновения на базу являлся поиск следов инопланетных пришельцев. По мнению многих конспирологов, американские власти скрывают там остатки летающей тарелки и ее экипажа, разбившейся в Нью-Мексико в 1947 году.
Зона 51 — подразделение военно-воздушной базы Эдвардс. Она располагает шестью взлетно-посадочными полосами длиной от 1652 до 3658 метров. Известно, что в прежние десятилетия там испытывались высотный самолет-разведчик U-2 и первый серийный «стелс» F-117. Сегодняшняя миссия базы неясна, полеты самолетов над ней запрещены, а на спутниковых фотографиях видно слишком мало деталей. Инопланетяне, кстати, там тоже пока не замечены.
27 июня 2019 году Мэтти Робертс из Калифорнии создал в Facebook мероприятие под названием «штурм зоны 51», где призвал своих единомышленников 20 сентября этого года взять секретный объект штурмом и вывести инопланетян на чистую воду. До анонсированного штурма осталось чуть больше недели, мы постараемся держать вас в курсе событий, если таковые и впрямь произойдут.
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Происшествия , Невада , США
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