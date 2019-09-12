«Давили». Украинский моряк рассказал о российском СИЗО

Освобожденный украинский моряк рассказал о требовании целовать мантию судье

Командир переданных Украине в рамках обмена заключенными Денис Гриценко рассказал, что после задержания в России на него и его подчиненных оказывали психологическое давление. Его слова приводит «Украинская правда».

«Давили всеми средствами, ребят по-разному выводили и говорили "вас уже посадили", "вас послали на убой". Давили психологически», — рассказал он.

По словам Гриценко, государственные адвокаты и психологи в российском СИЗО требовали от украинских моряков «падать в колени судьям, целовать мантию, говорить, что виновен», обещая в таком случае «что-то хорошее». Также он рассказал, что из-за переживаний о судьбе своих подчиненных один его глаз постоянно дергался, а на втором зрение упало на 80 процентов.

По его словам, все изменилось, когда в процесс включилось украинское государство и появились новые адвокаты, тогда моряки почувствовали, что у них «есть щит».

Обмен заключенными между РФ и Украиной состоялся 7 сентября. Самолет специального летного отряда «Россия» с россиянами на борту приземлился в Москве. Примерно в то же время в аэропорт Борисполь прибыл самолет с украинскими заключенными. Обмен состоялся по формуле «35 на 35».

24 украинских военнослужащих (22 моряка и двое сотрудников Службы безопасности) были задержаны вместе с тремя кораблями в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Их обвиняли в незаконном пересечении границы России в составе организованной группы.