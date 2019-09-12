Массовая драка в заводской столовой попала на видео

Массовая драка в столовой российского газового завода попала на видео

В столовой Амурского газоперерабатывающего завода «Сила Сибири» произошла драка рабочих, попавшая на видео. Об этом сообщает «Вести.Ru».

На записи видно, что мужчины в рабочей одежде и касках избивают друг друга, кидают стулья и сносят обеденные столы. Точное количество участников драки неизвестно.

В пресс-центре завода уточнили, что инцидент произошел 12 сентября из-за словесной перепалки двух рабочих. По итогам задержали восемь человек, никто не получил серьезные травмы, пишут «Вести.ру».